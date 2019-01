Direito de resposta e retificação da Quinta do Lago

A QUINTA DO LAGO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A., e as empresas do grupo QUINTA DO LAGO não têm qualquer relação com a Sociedade BIRCHVIEW IMOBILIÁRIA S.A., e a Sociedade QDL SGPS S.A, ou qualquer uma das suas acionistas, sendo entidades totalmente distintas, sem qualquer ligação entre elas ou relação de grupo.

A QUINTA DO LAGO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A. e as empresas do grupo QUINTA DO LAGO não têm qualquer ligação ao empreendimento imobiliário "The Keys" ou a "Vale do Lobo".

A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS nunca concedeu à QUINTA DO LAGO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A. ou a qualquer das empresas do grupo QUINTA DO LAGO quaisquer empréstimos ou créditos.

Para além da sua própria denominação social, a QUINTA DO LAGO – MPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A. é proprietária de várias marcas registadas (quer nacionais, quer comunitárias), todas caracterizadas pelo sinal "QUINTA DO LAGO", sendo tal nomenclatura uma marca registada e sendo proibido o seu uso ou reprodução sem consentimento expresso do titular.

A QUINTA DO LAGO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A. e as empresas do

grupo QUINTA DO LAGO são mundialmente famosas, com 46 anos de história, cuja elevada notoriedade tem conduzido a que muitas vezes se confunda a marca/empresa com o território – uma perceção errónea e nociva para a reputação da marca.

A QUINTA DO LAGO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A. e as empresas do grupo QUINTA DO LAGO são detidas pelo empresário irlandês Denis O’Brien, que nos últimos anos investiu mais de 50 milhões de Euros em modernizar o resort.

A Administração da Quinta do Lago

Miguel Sousa