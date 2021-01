Negócios cresce 54% em 2020 e atinge novo recorde de leitores online

O site do Jornal de Negócios atingiu em 2020 uma média mensal de 1,8 milhões de leitores únicos, o que representa a audiência mais elevada de sempre e um crescimento de 54% face aos valores de 2019 (média mensal de 1,17 milhões de leitores).





Este tráfego recorde, num ano marcado pela covid-19, mostra que o Negócios foi um dos meios mais procurados pelos portugueses para se informarem sobre a pandemia, as consequências para a economia, as medidas de confinamento e os apoios às empresas.





De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal (exclui os acessos no estrangeiro), o site do Negócios alcançou uma audiência ("reach") de mais de 2 milhões de leitores em quatro meses do ano passado, sendo que em dezembro também se aproximou desta fasquia. O recorde foi atingido em março com 2,4 milhões de leitores.





O site do Negócios registou em 2020 um total de 87 milhões de visitas (média mensal de 7,3 milhões), o que representa um crescimento de 49% face ao registado em 2019 (58,7 milhões de visitas).





Nestas visitas efetuadas em 2020 foram consultadas 194 milhões de páginas, mais 23% do que as "page views" do ano anterior.





O Negócios liderou em 2020 o segmento dos económicos por larga margem, registando uma média de leitores 32% acima do Dinheiro Vivo. Já o total de visitas no site do Negócios foi 2,5 vezes superior ao registado pelo Dinheiro Vivo em 2020 (34,1 milhões), enquanto as páginas vistas foram 3,3 vezes mais elevadas.





Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.



O Negócios agradece aos leitores pela confiança depositada.