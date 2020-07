Negócios estreia novo site

O site do Negócios ganha a partir de hoje uma nova estrutura tecnológica, que melhora a experiência para o utilizador, nomeadamente no mobile. A nova versão traz também algumas mudanças no design, de forma a mostrar mais informação aos leitores e em formatos mais atrativos, como os "long form".



Com o novo grafismo, que dá maior força à fotografia, ao vídeo e aos eventos em direto, trazemos também de volta o "ticker" de cotações e, em breve, teremos também uma área de informação financeira renovada.



O Negócios é líder no seu segmento, com uma média mensal de 1,96 milhões de leitores entre janeiro e maio, segundo os dados auditados da Marktest. O site registou ainda uma média de 9,15 milhões de visitas no mesmo período. Ambos os registos são os mais elevados de sempre.



Pioneiro na informação económica e financeira online, o Negócios chegou à Internet em 1997, então como "Canal de Negócios". Desde então conheceu já várias evoluções, a que se junta mais esta que estreamos hoje.



Esperemos que goste!