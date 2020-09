Negócios reforça liderança com crescimento de 40% no tráfego em agosto

O Jornal de Negócios voltou a liderar a audiência digital entre os jornais portugueses de economia em agosto de 2020, mês em que o número de leitores aumentou cerca de 40% face a agosto de 2019.

De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal (exclui os acessos no estrangeiro), o site do Negócios alcançou uma audiência ("reach") de 1,45 milhões de leitores no mês passado, o que compara com 1,04 milhões em agosto do ano passado.

Estes leitores realizaram 5,2 milhões de visitas, valor que representa um aumento homólogo de mais de 20%.

O desempenho do Negócios em agosto (mês em que tradicionalmente o tráfego desce devido às férias) permitiu uma subida no ranking dos sites de jornais portugueses, ocupando agora a 10.ª posição. Excluíndo o Portal Sapo, o Correio da Manhã é o jornal português com mais leitores online (3,57 milhões).

No segmento dos económicos o Dinheiro Vivo surge em agosto de 2020 com 1,086 milhões de leitores e 1,78 milhões de visitas, com este último indicador a ficar a menos de metade do registado pelo Negócios.

Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.



O Negócios agradece aos leitores pela confiança.