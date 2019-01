A Lime está prestes a concluir uma nova ronda de financiamento. Com esta operação, a avaliação da start-up que se dedica ao aluguer de trotinetas elétricas, e que existe há pouco mais de dois anos, ficará perto dos dois mil milhões de dólares (perto de 1,8 mil milhões de euros), avançam fontes próximas d aoperação, citadas pelo site Recode.

A start-up, que entrou em outubro em Lisboa, vai receber 400 milhões de dólares numa ronda financiada sobretudo pelos investidores que têm vindo a apostar na Lime, de acordo com as mesmas fontes. O novo capital deverá chegar em duas tranches: uma primeira de 300 milhões de dólares e uma segunda de 100 milhões de dólares.

Além dos investidores habituais na start-up, como é o caso da norte-americana Andreessen Horowitz, há novos interessados na empresa. O site revela que a Bain Capital Ventures poderá estrear-se nesta ronda. Contactada, a Lime não quis comentar.

Com este reforço, a Lime passará a ter uma avaliação de dois mil milhões de dólares. Ainda assim, o valor fica abaixo dos quatro mil milhões de dólares que a start-up indicou inicialmente aos investidores, como revelou o The Wall Street Journal em dezembro.



Este financiamento surge depois de a empresa se ter deparado com alguns obstáculos, nomeadamente em Espanha. No final do ano, Madrid negou o pedido da Lime para operar na capital espanhola, pelo facto de não identificar na aplicação "as áreas nas quais os clientes podem iniciar e terminar a viagem".





Além disso, as autoridades afirmaram que também "não entregou a documentação eletrónica de forma atempada de maneira a garantir a comunicação entre os sistemas informáticos".