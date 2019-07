Tecnológica portuguesa quer contratar 50 pessoas em Portugal para se expandir para os EUA

A Sword Health, uma tecnológica portuguesa que desenvolveu o primeiro sistema de fisioterapia digital, está a reforçar a sua equipa em Portugal e a contratar pessoas para se expandir para os EUA, de acordo com um comunicado emitido esta quinta-feira, 4 de julho.

"A Sword Health, startup tecnológica portuguesa que criou o primeiro sistema de fisioterapia digital que alia Inteligência Artificial a equipas clínicas humanas, quer reforçar a sua equipa e está a recrutar, pelo menos, 50 profissionais tanto para Portugal como para a sua expansão nos Estados Unidos", revela o comunicado.

A tecnológica, fundada e liderada por Virgílio Bento (na foto), especifica quais as áreas em que pretende contratar, procurando "Software Developers, Quality Assurance Engineers, Information Security Engineers, assim como profissionais para as áreas jurídica e de marketing em Portugal. Para os Estados Unidos o foco está no recrutamento de profissionais para operações, vendas e equipas clínicas."

A start-up, que tem escritório no Porto, recorde que "anunciou no início deste ano um financiamento no montante de 8 milhões de dólares", um financiamento que vai "permitir à Sword Health reforçar a sua expansão para os Estados Unidos."

"O objetivo da empresa é colocar o seu Terapeuta Digital em casa de cada vez mais pacientes, desenvolver as capacidades de engenharia do seu produto e investir na sua validação clínica, que provou recentemente que a abordagem da Sword é mais eficaz na recuperação dos pacientes do que a fisioterapia convencional", acrescenta a mesma fonte.