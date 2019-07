Empresa da Primavera compra "desmaterializadora" de autarquias

A Câmara Municipal de Guimarães é uma das clientes da Portugal Informático, adquirida pela YET.

A bracarense YET, concentrada nas transações eletrónicas no retalho, saúde, farmacêutica e automóvel, absorve a oferta e o portefólio de clientes da Portugal Informático para "reforçar posição" no setor público.

A Portugal Informático (PI), uma empresa especializada em aplicações de desmaterialização de documentos, acaba de ser adquirida pela empresa do grupo Primavera que desenvolve soluções de transações eletrónicas de documentos, com o objetivo de "reforçar a sua posição no setor público".