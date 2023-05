"A economia é cada vez mais exportadora e a digitalização está no centro", diz Costa Silva

"as grandes disrupções" tecnológicas. Os dois dias de congresso terminam esta quarta-feira, com o discurso do primeiro-ministro, António Costa.

O ministro da Economia, António Costa Silva, defendeu que a economia ligada à digitalização dos negócios está a levar a uma promoção cada vez maior da economia portuguesa. "Vivemos uma disrupção tecnológica extraordinária ao nivel do nosso tecido empresarial", disse, no discurso de abertura do segundo dia do 32.º Congresso da APDC, via vídeo."A economia é cada vez mais exportadora e a digitalização está no centro deste processo", afirmou, dando como exemplo o crescimento das exportações em 13,3% nos primeiros três meses deste ano.O responsável pela pasta da Economia diz que há empresas "muito avançadas, outras mais atrasadas", mas que o Governo irá "ver a nível das políticas públicas se podemos acelerar esse processo [de digitalização] ".Sublinhou ainda que o conjunto de transformações a acontecer "são fulcrais para o futuro", destacando a combinação da revolução digital com a biologia, algo que diz nunca ter sido visto no passado e que "pode ter efeitos na economia dez vezes mais rápido"."A digitalização pode promover e potenciar todas as sinergias dos processos e pode, como se verifica, promover um novo patamar de desenvolvimento. A digitalização pode aumentar a competitividade do país", concluiu.O 32.º Congresso da APDC tem como tema