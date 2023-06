Costa Silva propõe "remover" imposto aos lucros excessivos para "não penalizar" empresas

energia está a baixar de uma forma muito clara", com o preço do gás a atingir mínimos de 2021.

Mundo, o ministro tinha já referido que

não está satisfeito com regime fiscal português e prometeu uma revisão, "especialmente para as empresas que investem em tecnologia e inovação, empresas muito jovens para que retenham também talento no país".

O ministro da Economia, António Costa Silva, sugere esta quinta-feira, em entrevista ao Público e à rádio Renascença , que o imposto sobre os lucros excessivos, que acabou por avançar apenas para setor energético e da distribuição, deve ser "removido" para "não penalizar excessivamente as empresas"."Esses impostos só se justificam em situações pontuais e esporádicas. Assim que desaparecem essas circunstâncias, devem ser removidos. Não podemos penalizar excessivamente as empresas e sobretudo as empresas que pelas suas condições e pela sua capacidade são capazes de gerar esse tipo de lucros", refere o ministro, sublinhando que a "António Costa Silva insistiu que, no que toca a impostos, tem "uma opinião muito firme de que o regime fiscal quando é aliviado tem um impacto muito grande na economia, quer nas empresas, quer nas famílias".Esta semana, em entrevista ao jornal espanhol El