AICEP firma acordo com gigante sul-coreano para "investimento significativo" na área dos semicondutores

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) assinou, esta quinta-feira, um memorando de entendimento com a SK hynix, empresa do grupo multinacional sul-coreano SK, com vista ao desenvolvimento de "um projeto de investimento significativo na área dos semicondutores, em 2024".A assinatura decorreu esta manhã à margem de uma reunião na residência oficial do primeiro-ministro e surge na sequência da visita oficial de António Costa à Coreia do Sul, em abril. Uma visita que tinha precisamente como um dos objetivos " atrair investimento de multinacionais sul-coreanas para a produção europeia de semicondutores". Num breve comunicado, enviado às redações, a AICEP destaca que o grupo sul-coreano figura como o terceiro maior produtor mundial de semicondutores, que integram diversos produtos usados no dia a dia, como automóveis, "smartphones", televisões ou computadores, sem revelar, porém, o valor do investimento previsto ou em que consiste em concreto."A AICEP e a SK hynix reconhecem que a economia global exige uma maior cooperação para fazer face à reorganização das cadeias de valor, de modo a estabelecer canais de abastecimento estáveis e resilientes" e, "neste contexto, Portugal tem vindo posicionar-se para atrair produção de semicondutores, tendo em vista fortalecer a autonomia estratégica do país e da União Europeia", realça a agência na mesma nota.O memorando de entendimento foi assinado pelo administrador executivo da AICEP com o pelouro do investimento, João Noronha Leal, e pelo vice-presidente e diretor de tecnologia da SK hynix, Seon Yong Cha, na presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.