Portugal dá passos nos "chips" com aprovação de estratégia nacional de semicondutores

O Governo aprovou na quinta-feira, naquela foi a última reunião do Conselho de Ministros, a Estratégia Nacional para os Semicondutores. A estratégia define objetivos e eixos estratégicos que promovem o crescimento do setor em Portugal, "mobilizando e maximizando a participação portuguesa no programa europeu 'Chips ACT'", explica um comunicado enviado esta sexta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.



O gabinete tutelado por Elvira Fortunato afirma que "com a procura global por chips a acelerar, prevendo-se uma duplicação até ao final da década e o ultrapassar da cota de mercado deste setor para um trilião de dólares", os semicondutores "estão no centro de interesses geoestratégicos e da corrida tecnológica mundial".



A estratégia "tem como objetivos a capacitação de Portugal no setor da microeletrónica e semicondutores, garantindo uma contribuição para a resiliência conjunta da União Europeia e uma maior autonomia estratégica, o envolvimento e promoção da indústria no processo de desenvolvimento estratégico, assim como a potenciação dos sistema científico e tecnológico nacional, estabelecendo linhas estratégicas de ação em áreas inovadoras".



O reforço da formação especializada e competências específicas na área da microeletrónica e semicondutores, a expansão do ecossistema nacional de desenho de chips e encapsulamento avançado, e o aumento da transferência tencológica, em áreas emergentes, promovendo uma abordagem "do laboratório para a fábrica", são três eixos de ação da estratégia.