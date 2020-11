Alemã Emma cria “hub” em Lisboa e vai contratar mais de 100 pessoas

A germânica Emma - The Sleep Company, que foi fundada em 2015 como plataforma online para venda de colchões, escolheu Lisboa para instalar o seu novo "business services center" para os mercados europeus e da América Latina, pretendendo recrutar mais de 100 pessoas nos próximos meses.

"As vagas já abertas para o novo escritório centram-se nas áreas de operações, funções de suporte, gestão, marketing e design e, até ao final do próximo ano, serão ainda reforçadas as área de ‘procurement’, ‘customer excellence’ e logística", avança a Emma, em comunicado.

"Depois de este ano ter passado grande parte da sua produção europeia para Portugal, o qual fornece vários mercados ativos, não apenas na Europa mas no mundo inteiro", a multinacional alemã decidiu abrir na capital portuguesa o seu terceiro "hub" mundial, que se vai juntar aos que opera atualmente em Frankfurt, na Alemanha, e em Manila, nas Filipinas, que contam com mais de 500 trabalhadores.

Porquê a capital portuguesa? "Lisboa é uma cidade atrativa até para estrangeiros, pela qualidade de vida e o cenário de startups dinâmico que tem. Além disso existe imenso talento em Portugal, é fácil recrutar pessoas que falam mais que uma língua e temos universidades e um nível educação superior bastante bom. A necessidade de recrutamento é gigante neste momento de crescimento e não temos capacidade de recrutar tantas pessoas em Frankfurt", explica Filipa Guimarães, responsável pelos mercados do Sul da Europa e América Latina da Emma.





As vagas a preencher no mercado português podem ser consultadas em https://team.emma-sleep.com/job-search/, escolhendo a localização Lisboa.

"Mas qualquer uma das outras funções, em Frankfurt e Manila, estão também disponíveis para posições em Lisboa - se a vaga for ocupada passa para o novo escritório em Portugal", afiança a Emma.

A nova equipa que vai ser criada no mercado português "terá uma forte componente internacional, uma vez que este escritório dará apoio aos mercados europeus e América Latina", realça a Emma, que enfatiza o facto de ter passado de uma plataforma de vende online de colchões para um "fornecedor ‘sleep tech’ de operação internacional".