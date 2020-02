Amazon abre 37.000 vagas de emprego

Esta nova vaga de oportunidades segue-se ao aumento de 150.000 empregados que se verificou na força de trabalho ao longo do ano passado.

A Amazon conta com 37.200 vagas anunciadas no seu site, relativas a atividades espalhadas por todo o mundo.





Este foi o número mais elevado de oportunidades de trabalho que já constaram da página de carreiras da Amazon, a Amazon.jobs, pelo menos nos últimos 15 meses, informou fonte oficial, de acordo com a agência noticiosa DPA. Contudo, uma atualização do sistema torna difícil uma comparação rigorosa com períodos anteriores.