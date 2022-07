Amazon aceita partilhar dados com rivais após acordo com UE

A Amazon concordou partilhar mais dados com os rivais e oferecer aos compradores uma escolha de produtos mais ampla, avança o Financial Times. A decisão resulta de um acordo com os reguladores da concorrência da União Europeia, que colocará fim a duas das investigações a decorrer em Bruxelas.



Os detalhes do acordo estão a ser partilhados com os rivais da tecnológica para garantir que serão eliminadas preocupações antes de a decisão ser oficialmente anunciada pela Comissão Europeia.





Os reguladores estão preparados para anunciar o chamado "teste de mercado" na próxima semana, antes de ser formalizado um acordo após o verão. Fontes próximas do tema confirmaram em declarações ao Financial Times, que poderão exigir pequenas alterações, mas nada que coloque em causa o acordo.O acordo surge três anos após Bruxelas ter dado início a uma investigação para apurar alegadas práticas anticoncorrenciais por parte da tecnológica fundada por Jeff Bezos.