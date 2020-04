App portuguesa Dabox permite transferências a partir de qualquer banco

O preço definido na operação é o mesmo que o banco de origem aplica por cada transferência.A aplicação, que conta com 55 mil utilizadores, foi lançada em setembro de 2019 e diz ser a "personal trainer financeira". Adianta que, através dela, fornece um "motor analítico, todos os movimentos das contas à ordem são classificados em diversas categorias de despesas, sendo disponibilizadas ao cliente dicas personalizadas sobre a gestão do seu dinheiro e alertas, por exemplo, sobre a existência de débitos duplicados, saldos anormalmente baixos ou gastos excessivos em algumas categorias".A aplicação permite que o utilizador tenha conhecimento do dinheiro disponível até ao final do mês, podendo definir objetivos de poupança e orçamentos por tipo de categoria.

Está disponível para download gratuito na App Store e também na Google Play.