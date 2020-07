Apple a caminho de ser a primeira “two-trillion-dollar baby” da história

empresa anunciou uma remodelação do ecrã principal dos iPhones, um upgrade nos seus iPods, novidades no Mac, no Siri, na Apple Library e no Apple Watch, entre outras funcionalidades e arquitecturas.



A Apple está bem encaminhada para se tornar a primeira empresa de Wall Street a valer mais de 2 biliões de dólares, impulsionada pelo crescimento da procura por aparelhos com o símbolo da maçã na China e pela incorporação de redes de quinta geração nos seus iPhones, segundo analistas."Acreditamos que durante 2021 a Apple será a primeira empresa a ter uma avaliação de 2 biliões de dólares, tendo em conta o impulso do 5G e o potencial 'momentum' nos seus serviços nos próximos anos", dizem os analistas da Wedbush, Daniel Ives e Strecker Backe, numa nota de análise.Estimam que a China corresponda a 20% das encomendas de iPhones no próximo ano, evidenciando a importância do mercado chinês para a gigante norte-americana. A Pequim podem chegar 60 a 70 milhões de iPhones, o que aumentará a pressão para a concorrência local de empresas com a Huawei.Atualmente, a empresa está a valer 1,663 biliões de dólares e é neste momento a cotada mais valiosa dos Estados Unidos, à frente da Microsoft, que vale cerca 1,5 biliões de dólares. Desde o início do ano, a Apple valorizou mais de 25% em bolsa, tendo beneficiado do confinamento decretado pelos governos em todo o mundo para travar a propagação da covid-19.De acordo com a CNN, cada ação da empresa precisa de estar avaliada em 461,89 dólares para que a Apple atinja o patamar de "two-trillion-dollar baby". Atualmente, cada título vale um pouco mais do que 383 dólares.Recentemente, a2 de agosto de 2018. Significa isto que tem uma capitalização de mercado superior a 1 bilião de dólares. Agora, pode subir de patamar e ser a primeira a chegar aos 2 biliões. Depois da Apple, mais empresas se seguiram, como a Amazon que se tornou a quarta cotada norte-americana a ter mais do que um bilião de dólares de capitalização bolsista. Juntou-se assim à Apple, à Microsoft e à Alphabet.

Fora dos Estados Unidos, a lista das "trillion-dollar babies" inclui também a petrolífera estatal saudita Saudi Aramco – cujo "market cap" é de aproximadamente 1,75 biliões de dólares.