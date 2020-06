Apple anuncia novo sistema operativo e outras novidades

A empresa da maçã anunciou esta terça-feira uma remodelação do ecrã principal dos iPhones, um upgrade nos seus iPods, novidades no Mac, no Siri, na Apple Library e no Apple Watch, entre outras funcionalidades e arquitecturas.

A empresa levantou a ponta do véu sobre o novo sistema operativo do iPhone, o iOS14 (compatível com o iPhone 6S ou superior), incluindo actualizações na forma como se descarregam apps e como estas são distribuídas no ecrã. Além disso, revelou uma forma mais fácil de descobrir e aceder a novas aplicações. A funcionalidade, chamada de App Clips, mostra parte de apps que podem ser usadas no momento em que é necessária, seja encomendando uma scooter para entrega em casa ou comida de um restaurante, refere a CNN. Foi também apresentada uma nova funcionalidade da câmara, que enquadra pessoas que estão em vários locais. A Apple apresentou igualmente novas actualizações nos grupos de conversação do iMessage, incluindo a opção de marcar as conversas mais importantes e mencionar outroas pessoas em conversas de grupo, muito à semelhança do Slack. E não se ficou por aqui, revelando ainda uma nova opção para os utilizadores destrancarem e ligarem os seus automóveis a partir de um iPhone. Esta funcionalidade, chamada de CarKey, só estará inicialmente disponível nos novos BMW Série 5 de 2021. A tecnológica liderada por Tim Cook informou também que passará a fabricar os seus chips (passando a ter os primeiros Mac com processadores próprios), negócio que até agora tem estado nas mãos da Intel. A tecnológica sediada em Cupertino (Califórnia) anunciou ainda o novo processador Apple Silicon para os Mac. A WWDC decorre até 26 de junho. Ao contrário do habitual, este ano será totalmente virtual devido à pandemia.