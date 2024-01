Apple destrona Samsung como maior fabricante de telemóveis em 2023

234,6 milhões de telemóveis, detendo 20,1% da quota de mercado global. Já a rival Samsung entregou 226,6 milhões, tendo caído para segundo lugar, enquanto a Xiaomi entregou 145,9 milhões.

3,7%). A que mais cresceu foi a chinesa Transsion (30,8%).

Também no quarto trimestre do ano passado a Apple liderou as entregas, com 80,5 milhões de unidades. O valor supera em 27,5 milhões as da Samsung e é mais do dobro da Xiaomi. Isto num ano em que o mercado de telemóveis encolheu 3,2% para 1.166,9 milhões de artigos.



Segundo a IDC, apesar de 2023 ter sido p pior ano numa década, impulsionado sobretudo por desafios macroeconómicos e elevados inventários no início do ano, o crescimento na segunda metade do ano "cimentou a esperada recuperação em 2024".



Só no quarto trimestre, a entrega de unidades cresceu 8,5%, acima dos 7,3% esperados.



"A alteração no 'ranking' evidencia a intensidade concorrencial dentro do mercado de telemóveis", afirmou Ryan Reith, vice-presidente da IDC.



Apesar de considerar que a Apple teve um papel na perda de liderança da Samsung, o responsável defende que a diversificação nos dispositivos com sistema Android, com mais marcas a ganharem relevância, também contribuiu para o resultado. Uma dessas marcas é a Huawei, que, segundo o próprio, está a ganhar quota de mercado no país de origem, a China.







