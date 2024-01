Microsoft ultrapassa Apple como cotada mais valiosa do mundo...por momentos

. Aconteceu esta quinta-feira e foi momentâneo, mas a gigante de software esteve a valer em bolsa mais do que a fabricante do iPhone pela primeira vez desde novembro de 2021 devido à pressão que os receios em torno da procura pelo smartphone tem exercido sobre as ações.

A Microsoft chegou a subir, nas primeiras horas de negociação em Wall Street, 2,1% para 390,68 dólares por ação, tendo depois disso passado a negociar na linha d'água. Em sentido contrário, a Apple chegou a perder 1,38% para 183,62 dólares por ação.





Ambas as gigantes tecnológicas estão avalias em cerca de(o equivalente a cerca de 2,63 biliões de euros).A empresa da maçã tem sido alvo de alertas por parte dos analistas que apontam para o impacto do fraco ambiente macroeconómico na China na procura por iPhones. Além disso, também as agências de notação têm mostrado maior pessimismo, com a gigante tecnológica a sofrer dois cortes de "rating".Neste cenário, as ações da Apple já perdem cerca de 4% em 2024, enquanto os títulos da Microsoft valorizaram 2,5% este ano.