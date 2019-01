Apple paga prémio anual de 12 milhões de dólares a Tim Cook

Tim Cook recebeu um prémio de 12 milhões de dólares pelo período de um ano terminado a 29 de setembro, informou a empresa com sede em Cupertino, Califórnia, na terça-feira, 8 de janeiro, num comunicado ao mercado.

Cook também também recebeu um salário de três milhões de dólares e ações avaliadas em 121 milhões de dólares, no âmbito do seu prémio de ações, o que elevou o número total para 136 milhões de dólares, além de cerca de 682.000 dólares em gratificações. O prémio estava associado às metas de receita e lucro operacional, que aumentaram 16% em relação ao ano anterior.

Este pode ser um feito difícil repetir. Na semana passada, a Apple divulgou uma procura por iPhones menor do que a esperada na China e noutras regiões e reduziu a sua projeção de receita pela primeira vez em quase duas décadas. O anúncio penalizou as ações, que caíram 12% desde então.

Outros quatro executivos da Apple receberam bónus de 4 milhões de dólares, o que coloca a sua remuneração total em cerca de 26,5 milhões de dólares cada, incluindo salários e prémios em ações. Parte das ações está vinculada a metas de retorno das ações e o restante pertence à pessoa enquanto ocupa o cargo.

A maior parte do rendimento de Cook é proveniente do grande prémio em ações que recebeu em 2011, quando sucedeu a Steve Jobs como CEO. Os valores são pagos em aumentos anuais. O número de ações que recebe depende, em parte, do desempenho das ações da Apple em comparação com o de outras empresas do S&P 500. Em agosto, Cook recebeu 560.000 ações porque a Apple teve um desempenho superior ao de mais de dois terços das empresas ao longo de três anos.

As ações da Apple deram retorno de 49% no seu último ano fiscal, incluindo dividendos reinvestidos, quase o triplo do S&P.

Os detalhes sobre o pagamento da empresa ao diretor de design, Jony Ive, considerado por alguns o funcionário mais importante da empresa, não foram revelados.

