Apple quer dar subsídios a operadoras japonesas para impulsionar vendas

A Apple está a tentar encontrar soluções para fomentar as vendas dos novos iPhone. Uma das ideias é dar subsídios às operadoras japonesas, para que os produtos possam ser vendidos a um preço mais baixo, de acordo com o Wall Street Journal.

As vendas dos novos modelos do iPhone estão a revelar-se menores do que o esperado em vários mercados. O Japão é um deles. Para tentar contrariar este contexto, a Apple estará a preparar o pagamento de subsídios a operadores de telecomunicações para fomentar as vendas, revela o Wall Street Journal, que cita pessoas próximas do assunto.

A ideia é que as operadoras vendam os equipamentos com descontos.

As operadoras deverão lançar campanhas com preços mais baixos na próxima semana, segundo as mesmas fontes.

Não é certo, realça a Bloomberg, que a Apple não tencione aplicar este método a outros mercados, numa altura em que as vendas do iPhone estão abaixo do esperado.

As últimas semanas têm sido marcadas por várias notícias em torno das vendas dos vários modelos do iPhone, cujos números estão aquém das expectativas e já ditaram travagens na produção. Um contexto que tem ditado quedas acentuadas das acções da Apple e de vários fornecedores da marca.

Os últimos números das vendas do iPhone conhecidos reportam ao trimestre de Julho a Setembro, tendo a empresa vendido 46,9 milhões de unidades, o que ficou aquém das estimativas dos analistas que apontavam para uma média de 48,4 milhões. Além disso, a empresa revelou que no último trimestre deste ano as vendas deverão situar-se entre 89 e 93 mil milhões de dólares. O que significa que o valor médio também ficará aquém da média das estimativas dos analistas (92,7 mil milhões).