Apple reduz encomendas de produção para novos modelos do iPhone

A gigante tecnológica reduziu o número de encomendas de produção junto dos fornecedores para os três novos modelos do "smartphone" que lançou recentemente. Isto depois de ter registado uma procura mais fraca do que era previsto.

Reuters

A Apple reduziu o número de encomendas de produção nas últimas semanas para os três novos modelos do iPhone lançados em Setembro, avança o The Wall Street Journal esta segunda-feira, 19 de Novembro, citando fontes próximas da empresa.

A empresa acabou por encomendar mais componentes do que precisa actualmente. Isto porque está a registar uma procura mais fraca pelos novos iPhones do que previa inicialmente, refere o jornal.

A Apple surpreendeu os investidores no início do mês depois de ter revelado que prevê vender menos do que o projectado na época natalícia. Isto levou alguns fornecedores a emitirem alertas, provocando quedas acentuadas dos títulos destas empresas.

De acordo com a empresa, as vendas entre Outubro e Dezembro deverão ficar compreendidas entre 89 e 93 mil milhões de dólares, o que compara com a previsão média do mercado de 92,7 mil milhões de dólares.

As previsões foram particularmente negativas para o iPhone XR, com a Apple a cortar o plano de produção para um terço das quase 70 milhões de unidades que estavam previstas fabricar entre Setembro e Fevereiro, refere o The Wall Street Journal.

A Apple ainda não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.