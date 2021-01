Apple supera estimativas de receitas e lucros à boleia de iPhones e iPads

A Apple fechou o primeiro trimestre fiscal, findo a 26 de dezembro, com receitas recorde de 111,44 mil milhões de dólares e lucros de 28,75 mil milhões de dólares, superando as estimativas dos analistas.A empresa liderada por Tim Cook apresentou os resultados após o fecho de Wall Street esta quarta-feira e surpreendeu pela positiva o mercado.As receitas cresceram 21,4% em termos homólogos, para 111,44 mil milhões de dólares, acima dos 103,12 mil milhões de média das estimativas dos analistas recolhidas pela Bloomberg.As receitas com produtos somaram 95,68 mil milhões de dólares, com os iPhones a renderem 65,6 mil milhões, os iPad a serem responsáveis por 8,44 mil milhões, quase tanto como os Mac (8,68 mil milhões de dólares).Já as receitas com serviços cifraram-se em 15,76 mil milhões de dólares.A empresa indicou que vai pagar um dividendo de 0,205 dólares por ação.