Arm publica prospeto preliminar para IPO

A Arm, fabricante de "chips" britânica que é controlada pelo japonês SoftBank Group, publicou esta noite de segunda-feira um prospeto preliminar para a sua entrada em bolsa junto do regulador dos mercados dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC).O documento não indica qual a percentagem de capital que será colocado em bolsa nem o preço das ações na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).Vários meios referem que o SoftBank pretende uma avaliação da Arm na ordem dos 60 mil milhões a 70 mil milhões de dólares no IPO.O prospeto agora divulgado constitui uma operação de oferta de American Depositary Shares (ADS), títulos que não conferem direitos de voto aos seus titulares.No documento, a Arm indica ainda alguns números do seu primeiro trimestre fiscal, findo a 30 de junho. Assim, as receitas nestes três meses cifraram-se em 675 milhões de dólares, uma quebra de 2,45% em termos homólogos, enquanto os lucros recuaram 53,3%, passando de 225 milhões para 105 milhões de dólares.Segundo a Reuters, recentemente o SoftBank tem vindo a negociar com várias empresas tecnológicas para que estas sejam investidores de referência na Arm, entre os nomes avançados pela agência noticiosa contam-se a Amazon e a Nvidia.O SoftBank comprou a Arm em 2016 por 32 mil milhões de dólares. Quatro anos mais tarde, chegou a acordo com a Nvidia para vender a fabricante de "chips" britânica por 40 mil milhões de dólares, mas o negócio foi travado pelos reguladores.Os "chips" da Arm estão presentes em milhões de smartphones, incluindo os iPhones.