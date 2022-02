Bosch vai investir mais 250 milhões de euros para aumentar produção de “chips”

Leia Também Intel compra israelita Tower Semiconductor por 5,4 mil milhões de dólares

A alemã Bosch vai investir mais 250 milhões de euros nas instalações que tem em Reutlingen, na Alemanha. De acordo com o anúncio da empresa, feito esta terça-feira, a Bosch vai investir este montante para aumentar a capacidade de produção de semicondutores, numa altura em que a escassez de componentes continua bem visível no mercado."Num movimento adicional para combater a atual escassez global de chips, a Bosch planeia expandir a sua fábrica de semicondutores em Reutlingen, com um investimento de mais de 250 milhões de euros na criação de novos espaços de produção e nas instalações de salas limpas necessárias até 2025", explica o comunicado da companhia alemã.De acordo com o comunicado da empresa, assim será possível responder à "crescente procura" por "chips", utilizados em áreas como a mobilidade e também a Internet of Things (IoT).A construção de uma nova extensão nestas instalações alemãs permitirá à empresa criar "mais de 3.600 metros quadrados" de espaço de sala limpa, onde são criadas as condições necessárias à produção de equipamentos deste género. Além disso, a Bosch está também a ampliar "uma unidade de fornecimento de energia existente e a construir um edifício adicional para sistemas de fornecimento de meios que respondam às áreas de produção novas e existentes".A nova área de produção está programada para entrar em operação em 2025, explica a Bosch.Este anúncio de um investimento de 250 milhões surge depois de, em outubro do ano passado, a empresa anunciar que pretende investir 400 milhões de euros em 2022 para expandir as operações de semicondutores em Dresden e também em Reutlingen (que encaixaria 50 milhões de euros), ambas na Alemanha, e em Penang, na Malásia.A crise dos "chips" teve início com as perturbações nas cadeias trazida pela pandemia de covid-19, em 2020. Deste então a falta de componentes tem afetado diversos setores de atividade, com maior expressão no setor de dispositivos tecnológicos e também nas empresas do setor automóvel, por exemplo.