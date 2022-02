Intel compra israelita Tower Semiconductor por 5,4 mil milhões de dólares

Leia Também Intel em conversações para comprar fabricante de chips GlobalFoundries por 30 mil milhões

A tecnológica norte-americana Intel comunicou esta terça-feira a compra da fabricante israelita de chips Tower Semiconductor. O negócio está avaliado em 5,4 mil milhões de dólares, o equivalente a 4,76 mil milhões de euros. A Intel vai pagar 53 dólares por ação, o que significa um prémio de 60% face ao preço de fecho dos títulos na sessão de segunda-feira, que foi de 33,13 dólares.Em comunicado, a gigante norte-americana refere que a aquisição reforça a nova estratégia da empresa, intitulada IDM 2.0, ao permitir a expansão da sua capacidade enquanto fabricante, a sua pegada global e o seu portfólio tecnológico, de forma a responder à "procura sem precedentes" da indústria por semicondutores.Citado na mesma nota, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, destaca que "o portfólio especializado da Tower, o seu âmbito geográfico e as relações com clientes" vão ajudar a "escalar os serviços de fundição da Intel", e contribuir para que a empresa cumpra a meta de se tornar numa referência mundial nos serviços de fundição.A Intel anunciou em março do ano passado a criação da divisão Intel Foundry Services, como parte da estratégia IDM 2.0, através da qual a tecnológica pretende reduzir a dependência da Ásia e aumentar a capacidade interna de produção, assim como fornecer a terceiros. Nos últimos meses, a falta de chips tem afetado a produção de vários bens, como automóveis, computadores e smartphones. A Intel aumentará assim a sua presença num setor dominado pela TSMC, de Taiwan.A empresa norte-americana anunciou ainda no mês passado a intenção de construir a maior fábrica de chips do mundo no estado de Ohio, num investimento que pode ultrapassar os 100 mil milhões de dólares.A Tower produz chips para setores como o automóvel, saúde e telecomunicações, e detém fábricas em Israel, nos Estados Unidos e na Ásia. "Com a Intel, vamos criar novas e significativas oportunidades de crescimento e oferecer ainda mais valor aos nossos clientes através de uma gama vasta de soluções tecnológicas e uma alargada pegada global. Estamos ansiosos por integrar a oferta de fundição da Intel", sublinha o CEO da Tower, Russel Ellwanger.Após garantidas as aprovações regulatórias necessárias, a transação deverá estar totalmente concluída no prazo de 12 meses.