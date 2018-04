CEO da Google sobre o tiroteio no Youtube: Foi uma "tragédia inimaginável"

Here is the note that @sundarpichai just sent to Googlers worldwide. pic.twitter.com/bdC6KeTl9c

— Google Communications (@Google_Comms) 3 de abril de 2018

A declaração do CEO da empresa foi divulgada nas redes sociais pela Google, no entanto, o líder da tecnológica também se expressou na sua conta pessoal do Twitter.





There are no words to describe the tragedy that occurred today. @SusanWojcicki & I are focused on supporting our employees & the @YouTube community through this difficult time together. Thank you to the police & first responders for their efforts, and to all for msgs of support. — Sundar Pichai (@sundarpichai) 3 de abril de 2018

O tiroteio aconteceu terça-feira passada, 3 de Abril, na sede do Youtube, um morto e três feridos é o balanço final do incidente. Segundo fontes da polícia, citadas na agência Associated Press, a responsável pelo tiroteio chama-se Nasim Aqhdam, tinha 39 anos e residia no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A atacante produzia vídeos para o Youtube, que deixou de lhe pagar pelos conteúdos que difundia através da plataforma digital, levando a responsável pelo incidente a atacar a sede do Youtube. A mulher foi encontrada morta no local, crendo-se que se tenha suicidado.





Também Donald Trump, Presidente dos EUA, elogiou no Twitter, a resposta das autoridades norte-americanas. "O nosso pensamento e as nossas orações estão com todos os envolvidos".