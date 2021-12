Cesae Digital vai investir quatro milhões na Fábrica de Santo Thyrso

O Cesae Digital - Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais, que tem sede no Porto, vai abrir na Fábrica de Santo Thyrso aquele que será o primeiro polo de formação profissional na área das competências digitais descentralizado do país.

Num investimento estimado de quatro milhões de euros, o novo centro ficará instalado em quatro edifícios da Fábrica de Santo Thyrso, numa área total de cerca de dois mil metros quadrados, disponíveis para acolher salas de formação, serviços administrativos, mediateca e refeitório.

As primeiras ações de formação estão previstas para o início de 2024.

Este investimento irá possibilitar a instalação de "cerca de 18 salas de formação, distribuídas por 13 salas dedicadas à qualificação de jovens e adultos, cinco laboratórios altamente diferenciados, como por exemplo ao nível da cibersegurança e ao nível da inteligência artificial, e equipamentos de apoio ao desenvolvimento da formação e a todo o ecossistema da Fábrica de Santo Thyrso", revela e Luís Manuel Ribeiro, presidente do Cesae Digital, em comunicado.

A instalação de um Centro de Formação de Competências Digitais em Santo Tirso foi alvo de um protocolo assinado entre os presidentes do Cesae Digital e da autarquia, na passada terça-feira, numa cerimónia que contou com a presença do secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, que salientou "o cruzamento entre a estratégia local, a importância regional e a prioridade às questões da formação".

Para Miguel Cabrita, "a digitalização não se consegue fazer sem formação, tanto das pessoas que estão nas empresas como dos desempregados que queremos inserir no mercado de trabalho".

Nesse sentido, considerou, a criação deste polo de formação assume-se como um "passo muito importante", já que "o investimento de quatro milhões de euros vai permitir que, todos os anos, cerca de mil pessoas possam passar por aqui e receber formação nesta área especifica".

Já o presidente da Câmara de santo Tirso, Alberto Costa, enalteceu a escolha deste concelho para a instalação do novo centro de formação, mostrando-se convicto "de que o Cesae Digital será um dos mais importantes parceiros do município no caminho que iniciámos e que queremos percorrer na era da transformação digital, criando condições e disponibilizando ferramentas e instrumentos capazes de ultrapassar as carências de qualificação técnica e profissional da população ativa e dos jovens".