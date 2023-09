China nega proibição do uso de iPhones no Estado mas critica "falhas de segurança"

Depois das notícias que relatavam a restrição do uso de iPhones por empresas e membros do Governo na China, o país vem agora afirmar que não está a proibir a compra dos aparelhos, mas fala em problemas de segurança com os dispositivos da Apple. No entanto, a Bloomberg contraria isto e adianta que o país se prepara para alagar a proibição do uso de iPhones a mais empresas e agências estatais.





Em conferência de imprensa esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse que têm notado um aumento de "notícias nos meios de comunicação social sobre incidentes de segurança relacionados com a Apple" e insiste que não há qualquer proibição em cima da mesa.





"A China não emitiu leis e regulamentos para proibir a compra de telefones da Apple ou de marcas estrangeiras", sublinhou o ministro Mao Ning referindo que a única preocupação da China é controlar a segurança das empresas que operam no país e garantir que estas cumprem as leis.





Curiosamente, avança a Bloomberg News, a tradução oficial para inglês das declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros omite a informação relativa às notícias dadas pela comunicação social, uma ação que deriva do elevado controlo das versões escritas das respostas dadas pelos porta-vozes do Governo.





Recorde-se que, na semana passada, o Wall Street Journal e a Bloomberg revelaram que a China teria decretado um bloqueio dos uso dos telemóveis da Apple nos gabinetes governamentais. Uma intenção que agora a Bloomberga dianta que deverá ser expandida a uma série de outras empresas do Estado.





A China representa o terceiro maior mercado da Apple e a notícia gerou uma resposta negativa dos mercados. Nos dias que sucederam os rumores, a empresa registou a uma queda de 6% em dois dias no valor das suas ações.