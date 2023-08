Contas da Foxconn batem estimativas mas "guidance" revisto em baixa

Leia Também Apple prestes a fechar contrato com rival da Foxconn para produção de iPhone premium

O fornecedor da Apple, a empresa taiwanesa Foxconn, superou as estimativas para o segundo trimestre do ano ao lucrar 33 mil milhões de dólares taiwaneses (944 milhões de euros ao câmbio atual), sustentado pelo setor da inteligência artificial. Ainda assim, a empresa responsável por montar 70% dos iPhones deu um "outlook" cauteloso para o resto do ano, numa altura de elevada instabilidade económica e uma fraca recuperação na China.O resultado líquido aponta uma descida de 0,9% relativamente ao ano passado, mas superior às perspetivas dos analistas que esperavam 25,57 mil milhões de dólares taiwaneses (732 milhões de euros).Já o lucro operacional atingiu 30,9 mil milhões de dólares taiwaneses (884 milhões de euros), uma descida anual de 30%, ao passo que as receitas atingiram 1,31 biliões de dólares taiwaneses (37,5 mil milhões de euros), registando também um abrandamento de 14% face ao ano passado."Atualmente existem demasiadas variáveis: o aperto da política monetária, tensões geopolíticas, inflação e outras incertezas", explicou o CEO da empresa, Liu Young-way, na apresentação de resultados.Liu disse ainda que vê elevado potencial na Índia, onde a Foxconn tem estado em rápida expansão, acrescentando que "vários milhares de milhões de dólares em investimento são apenas o início". Em julho, a empresa decidiu desistir de uma "joint-venture" com a Vedanta para fabricar semicondutores na Índia, mas revelou que planeia continuar a candidatar-se a incentivos fiscais.Relativamente aos planos de expansão que dizem respeito a contratos com fabricantes de veículos elétricos, a Foxconn disse estar a fazer progressos e quer começar a produzir em massa baterias para este tipo de veículos na fábrica em Wisconsin, nos Estados Unidos.As ações da empresa terminaram a sessão desta segunda-feira, antes de apresentarem resultados, a descer 0,71% para 55,7 dólares taiwaneses.