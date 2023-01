Apple prestes a fechar contrato com rival da Foxconn para produção de iPhone premium

maior fabricante de iPhone do mundo.





A Apple está prestes a fechar um contrato para a produção dos modelos de iPhone premium com a Luxshare Precision. Segundo o Financial Times, que avança a notícia, trata-se da primeira grande encomenda da Apple à empresa chinesa, principal rival da Foxconn, que neste momento é aO acordo surge depois de vários meses de problemas de produção na Foxconn, que se viu a braços com uma onda de protestos dos trabalhadores contra as medidas de combate à covid-19 impostas pela empresa.A Luxshare já tem produzido pequenas quantidades do iPhone 14 Pro Max para compensar as perdas causadas pelos entraves na fábrica da Foxconn, revelaram fontes conhecedoras do tema ao meio de comunicação. Mas, a confirmar-se, este negócio representa um grande passo para a Luxshare, que aos poucos tem conseguido aumentar a percentagem de produção de produtos da Apple, "roubando" assim terreno à Foxccon, que outrora foi a única fabricante do modelo iPhone Pro.A polémica em torno da Foxconn instalou-se no final de novembro, na sequência de violentos protestos dos trabalhadores. Na origem desses protestos esteve a decisão da empresa de confinar os operários nas instalações devido a um ressurgimento de casos covid-19 na cidade de Zhengzhou.