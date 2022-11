CTT alertam para esquemas de fraude 'online' usando abusivamente nome da empresa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os CTT -- Correios de Portugal alertaram esta terça-feira para "esquemas de 'phishing'" (fraude) que estão a circular na Internet e nas redes sociais utilizando, de forma abusiva, o nome e a imagem da empresa.Em comunicado, os CTT referem que "esquemas de 'phishing' com alegadas encomendas para levantar são muito frequentes e podem chegar através de 'email', SMS ou aliciamento através das redes sociais", tratando-se de abordagens que "não são verdadeiras", mas antes "uma tentativa falsa com vista à obtenção de dados pessoais e bancários, sem qualquer ligação aos CTT".O 'phishing' é uma técnica de fraude 'online' em que, através de mensagens SMS, 'emails' ou publicações nas redes sociais, se tenta obter informações confidenciais, como contas de 'login', 'passwords' ou detalhes bancários, usando a identidade de instituições de confiança como se de comunicações oficiais se tratasse.O objetivo destas comunicações é encaminhar o utilizador para um 'site' falso, de modo que este forneça os seus dados confidenciais, explicam os CTT.Alertando os consumidores para que se informem "antes de clicar em alguma comunicação CTT que lhe pareça suspeita", os Correios de Portugal dizem estarem disponíveis no 'site' oficial da empresa - em https://www.ctt.pt/transversais/alertas-de-phishing - todos os esquemas de 'phishing' em circulação, bem como a forma de os detetar e agir.