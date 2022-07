Didi vai ser multada em mil milhões de dólares pela China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os reguladores de cibersegurança chineses vão multar a gigante tecnológica Didi Global no valor de mais de um mil milhão de dólares (986 milhões de euros), depois da empresa ter sido acusada de colecionar dados dos utilizadores de forma ilegal, adianta o Wall Street Journal.

Esta penalização pode abrir caminho para Pequim deixar de impedir a criação de novos utilizadores na plataforma e permitir que a "app" possa estar novamente disponível nas lojas de aplicações chinesas. O jornal norte-americano adianta ainda que caso a multa seja paga, a empresa de mobilidade rival da Uber pode voltar a estar presente na bolsa de Hong Kong.

A unidade de pagamentos digitais da Didi já tinha sido multada na sexta-feira passada pelo Banco Popular da China em 4,27 milhões de ienes (624 milhares de euros). Entre as 12 violações, estão incluídas transações feitas sem as regras do banco, a abertura de contas para empresas financeiras e falhas em reportar situações de risco, explicou o banco chinês numa nota.

A Didi tem tido dificuldades em voltar a trazer a sua atividade de volta ao normal, depois de ter decidido avançar para Wall Street, cotada em 4,4 mil milhões de dólares, apesar de ter recebido um alerta de Pequim para o adiamento do IPO (oferta pública inicial).