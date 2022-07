Cenário mais risonho do que o esperado na "earnings season" entusiasma Wall Street

As bolsas norte-americanas prolongaram esta terça-feira os ganhos da abertura, depois de mais empresas se terem juntado aos grandes bancos a reportarem lucros acima das expectativas, oferecendo algum alívio aos investidores.



O industrial Dow Jones ganhou 2,43% para 31.827,05 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite somou 3,11% para 11.713,15 pontos. O Standard Poor's 500 (S&P 500) subiu 2,76% para 3.936,69 pontos, tendo encerrado a sessão com o melhor resultado em mais de três semanas, com todos os 11 setores no verde.





A Apple Inc e a Alphabet Inc recuperaram das perdas de segunda-feira, tendo contribuído para a subida no fecho da sessão, momentos antes da divulgação das contas trimestrais da Netflix."Até agora, tem existido alguma prudência quanto aos resultados divulgados e tem havido alguma tentativa de baixar as expetativas, mas já não acredito que os cenários piores se concretizem", afirmou Shawn Cruz, analista na TD Ameritrade.Tanto a Halliburton Company, multinacional americana de serviços à indústria de exploração e produção de petróleo, como a Hasbro Inc, fabricante de brinquedos e jogos, reportaram hoje lucros acima do esperado.Apesar disso, os investidores mantêm-se alerta quanto a sinais de que uma elevada inflação e um aperto da política monetária estejam a pressionar os consumidores e o emprego.