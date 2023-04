Diretor executivo da Startup Portugal: “Nova lei das startups não é perfeita”

A lei das startups foi aprovada há poucas semanas, mas o diretor executivo da Startup Portugal garante que já está a trabalhar em propostas de alteração ao diploma.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, António Dias Martins afirma que "não descansa" enquanto não vir incluídas as quatro propostas que foram rejeitadas (num total de 11 com as quais a entidade contribuiu para o diploma).Dias Martins considera que a lei é "um passo importante que vai na direção certa" mas precisa de ser aperfeiçoada nalguns pontos, como no caso da tributação das "stock options" e da "exit tax".As "stock options" são planos usados pelas startups para atrair talento qualificado quando não conseguem pagar salários tão altos como no mercado internacional e consistem em dar ao trabalhador o direito de ficar com uma pequena participação nas empresas. O ecossistema do empreendedorismo, e a Startup Portugal, consideram que a tributação destes direitos, por ser feita à cabeça, era errada e comparava mal no plano internacional. A nova lei reviu este aspeto mas deixou de fora os fundadores cuja participação seja superior a 20% da companhia.A "exit tax" consiste em tributar um trabalhador que saia do país com estes direitos, mesmo que não os tenha concretizado.