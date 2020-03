"Drone pandémico" pode detetar sintomas do vírus por entre uma multidão

Os investigadores da University of South Australia estão a desenvolver, em parceria com uma tecnológica canadiana, um drone que detete remotamente pessoas que, no meio de multidões, apresentem sintomas da covid-19.

