EDP já investiu em quatro empresas da Web Summit

A portuguesa Defined.ai, de Daniela Braga, a Aperio, a Drivit e a YData. São as quatro startups que, nas edições passadas da Web Summit, apresentaram as suas ideias à EDP, durante o evento, e acabaram por receber investimento da elétrica portuguesa.A informação é avançada pela empresa ao Negócios que indica que, depois do "pitch" inicial - em que os empreendedores explicam num curto espaço de tempo os seus projetos, - seguem-se várias rondas de negociações. De centenas de startups apresentadas (800 em todas as edições passadas da Web Summit), só as melhores vão passando às fases seguintes.Este ano, no stand de grandes dimensões da EDP, localizado no Pavilhão da FIL, a elétrica quer aproveitar o mote da COP26, a Cimeira do Clima da ONU, a acontecer por estes dias em Glasgow, e procura ideias que se enquandrem no ramo de atuação da gigante portuguesa mas que, ao mesmo tempo, se proponham a resolver o desafio das alterações climáticas.Os empreendedores são convidados a apresentar os seus projetos dentro de tubos, com uma luz que simula a subida do nível da água. Até ao momento, nesta edição de 2021 da Web Summit, a EDP já ouviu mais de 150 pitches.