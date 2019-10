Pretende contratar para esse centro de tecnologia 150 pessoas até 2020, com alto nível de qualificação, como engenheiros, cientistas de dados e programadores. O processo de recrutamento já começou. A diretora de recursos humanos da empresa, Nádia Pais, portuguesa, garante, numa nota escrita, que tem apoiado a criação do centro em Portugal, dizendo que "Lisboa tem uma imensa oferta de talento tecnológico, local e internacionalmente, e iremos concentrar aqui o núcleo tecnológico do nosso negócio, com a contratação de 150 perfis altamente qualificados que seríamos capazes de encontrar em apenas algumas cidades da Europa". Por isso garante que o "hub" de Lisboa "é um escritório estratégico para nós e o plano é focarmos o desenvolvimento do produto a partir daqui".A SWVL tem cerca de 600 colaboradores a nível mundial, estando presente em cinco cidades. Só este ano pretende ter mais 100 pessoas, sendo parte resultante da abertura do escritório em Lisboa.Se a SWVL tem escritórios em cinco cidades, certo é que opera em três países (num total de seis cidades), "e tem planos de expansão para mais cidades em África e sudeste asiático até ao final deste ano", diz a empresa numa nota enviada ao Negócios. Com origem no Cairo, no Egito, a SWVL foi fundada em 2017 e atua no setor da mobilidade, tendo desenvolvido uma aplicação para o sistema de transporte de massa que "permite que os passageiros que se dirigem na mesma direção partilhem rotas fixas das viagens de autocarro por uma tarifa plana sem aumento de preço".