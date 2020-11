Espanhola atSistemas aterra no Saldanha e quer atingir 100 colaboradores em 2021

A consultora espanhola de serviços digitais atSistemas abriu um escritório em Lisboa, estreando-se no mercado português um ano após a primeira experiência de internacionalização, em Itália. As perspetivas são de que no final do próximo ano empregue mais de uma centena de pessoas em Portugal.



A consultora, que emprega mais de 1.400 colaboradores, é especializada em transformação digital de empresas e faturou cerca de 70 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 21%.



O Negócios apurou junto da empresa que as perspetivas são de "gerar durante o ano fiscal de 2021 mais de 100 postos de trabalho, tanto físicos como remotos, em Portugal". Os escritórios localizam-se na Avenida da República, junto ao Saldanha, num dos principais eixos de Lisboa.



"Com a nossa entrada no mercado português, queremos reforçar o compromisso e empenho no crescimento do negócio digital dos nossos clientes, especialmente num ano atípico como este, atingido pela pandemia covid-19", diz José Manuel Rufino Fernández (na foto), CEO e co-proprietário da atSistemas, citado em comunicado.



"O nosso objetivo é tornarmo-nos numa das referências do setor dos serviços TIC no mercado português e facilitar o desenvolvimento das suas empresas e organizações, impulsionando-as na transformação digital, essencial aos dias de hoje", acrescenta, frisando que "crescemos sempre através da criação de emprego em todas as regiões onde trabalhamos".





A empresa foi fundada em Espanha em 1994 e possui escritórios em Madrid, Barcelona, Cádiz, Corunha, Santiago de Compostela, Palma, Zaragoza, Huelva e Sevilha. Desde 2019 que conta também com um escritório em Milão, na primeira incursão além-fronteiras.