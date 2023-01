Fábrica de unicórnios de Carlos Moedas recebeu 33 candidaturas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foram 33 as empresas que se candidataram à primeira edição do programa "Scaling UP" da Fábrica de Unicórnios lançada pelo Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Dessas, apenas seis a oito terão vaga, indica um comunicado enviado esta tarde às redações.Notícia em atualização