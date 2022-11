Sensei é a primeira scaleup a entrar no programa da Unicorn Factory Lisboa

Leia Também Lisboa vai mesmo ter uma Fábrica de Unicórnios, captadora de startups

A Unicorn Factory Lisboa abriu hoje as candidaturas para o Scaling Up Program e anunciou o nome da primeira scaleup a entrar no programa. A Sensei fará parte da primeira leva do programa destinado a apoiar scaleups a potenciar os seus negócios e a internacionalizarem-se.A Sensei é uma startup que usa a inteligência artificial para criar experiências de lojas autónomas e que desenvolve tecnologia baseada em computer vision para a área do retalho. Fundada em 2017 por Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal, já recebeu um investimento total de 6.1 milhões de euros (Techstars, Seaya Ventures, Iberis, Bright Pixel, Ideias Glaciares e alemã METRO AG), tendo a equipa fundadora já ganhado vários prémios. A empresa adianta que tem a ambição de entrar em cinco novos países e crescer a sua equipa de 36 para 100 pessoas.Esta quarta-feira, primeiro dia oficial da Web Summit 2022, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, apadrinhou o lançamento das candidaturas para o Scaling Up Program da Fábrica de Unicórnios, projeto que vai nascer no Hub Criativo do Beato e que voltou a definir como "um sonho tornado realidade".Sobre o apoio a startups e scaleups inerente ao projeto da fábrica, o autarca lembrou que "pode concorrer de onde quer que venha, só tem de ser bom", aproveitando a ocasião para apresentar e assinar com os principais parceiros estratégicos da Fábrica de Unicórnios que incluem a Delta Cafés, o BPI, a Google, a PwC e a Galp, entre outros.A Unicorn Factory Lisboa, plataforma de programas e hubs que vem apoiar startups e scaleups foi apresentada no dia 27 de outubro por Moedas e Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Unicorn Factory Lisboa.Segundo avançaram então a autarquia e a Startup Lisboa, trata-se de uma plataforma de programas e hubs que pretende apoiar startups e scaleups, na criação de produtos e modelos de negócio que sejam "disruptivos". O objetivo é o de levar as empresas, de qualquer nacionalidade, em início de vida, a uma escala global – e, eventualmente, a poderem tornar-se "unicórnios", ou seja empresas avaliadas em, pelo menos, mil milhões de dólares.Na prática, cobre quatro áreas essenciais de atuação: o apoio a startups na fase inicial (Early stage), através da atuação da Startup Lisboa; o apoio a scaleups na fase de crescimento (Growth stage), com o novo programa de Scaling Up para alcançar um forte impacto económico; a tração de scaleups e unicórnios internacionais para Lisboa com o programa Soft Landing Program; e o d Desenvolvimento de Rede de Hubs e programas, através de hubs focados na inovação em áreas de forte crescimento, onde se insere o Hub Criativo do Beato e outras iniciativas a lançar.A primeira fase de atuação do projeto, a direcionada para as fases de crescimento das startups e scaleups, inclui a execução já a partir do início de 2023 dos dois novos programas. O Scaling Up Program é "o primeiro programa de sempre em Lisboa especializado em fornecer a mais de 20 scaleups de elevado potencial por ano", viabilizando o apoio necessário para ajudar a desbloquear e maximizar o potencial de crescimento, desenvolvendo as competências críticas das equipas de liderança, e também a fornecer as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do crescimento.Já o Soft Landing Program é desenhado à medida para proporcionar "as ferramentas práticas, a informação e os recursos", para simplificar um processo de mudança, ou a expansão de operações para Lisboa, de startups e scaleups internacionais.Através dos dois novos programas que abrem candidaturas durante a Web Summit, a Unicorn Factory Lisboa quer promover mais de mil oportunidades de parcerias e sinergias, disponibilizando acesso a mais de 30 parceiros empresariais, incluindo as maiores empresas portuguesas, unicórnios e grupos tecnológicos globais, e a mais de 20 investidores.Abertas a partir de hoje e já com a primeira scaleup, as candidaturas do Scaling Up Program estão ativas até ao final do ano e o programa arranca no início de 2023. O programa apresenta um percurso de aprendizagem, dividido em cinco pilares – Immersive Upskilling; Mentorship Board; Corporate Matching; International Growth; e Community - que ao longo de oito meses percorre um currículo prático, imersivo e personalizado para uma experiência de aceleração focada no crescimento.Permitirá aos participantes adquirir competências críticas e ferramentas para uma liderança de sucesso, promovendo parcerias chave, networking e execução através de orientação estruturada e apoio de especialistas, mentores e o know-how de uma lista de mais de 30 das empresas mais relevantes em Portugal e de acesso a investimento, de uma rede de mais de 20 investidores. No final do programa, os participantes estarão numa posição "privilegiada" para alcançar um crescimento acelerado sustentado, define o programa.Está destinado a fundadores e líderes de scaleups que operem em qualquer vertical, dos mais variados backgrounds ou origens, que tenham obtido financiamento seed, tenham um produto ou serviço que gere já receitas e uma clara trajetória de crescimento.Sobre a participação no programa, a Sensei declarou ser "muito importante" e "uma honra", segundo Joana Rafael, COO e co-fundadora da Sensei.