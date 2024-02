Fundo do Luxemburgo detém 5% da Novabase

O fundo Isatis Investment Classic Blue, com sede no Luxemburgo, passou a deter uma participação qualificada na Novabase, informou esta segunda-feira a tecnológica portuguesa em comunicado à CMVM.Segundo o documento, o fundo passou a deter 5% do capital social da Novabase. A operação ocorreu a 9 de fevereiro.A HNB é a maior acionista da Novabase, com 43,12%.As ações da Novabase encerraram inalteradas, nos 5,34 euros, a sessão desta segunda-feira.