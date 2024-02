Gigante norueguês Visma compra português InvoiceXpress

Quando o engenheiro informático Rui Pedro Alves precisou de emitir uma fatura, algures em 2019, achou o processo tão complexo e moroso que decidiu criar o InvoiceXpress, um software de faturação online, certificado pela Autoridade Tributária e pelas regulações europeias.

Uma década e meia depois, aquela que é considerada uma das "fintech" mais inovadoras acaba de ser vendida ao gigante Visma, grupo tecnológico norueguês que fechou 2023 com uma faturação de 2,4 mil milhões de euros, 15 mil trabalhadores e 1,7 milhões de clientes na Europa e na América Latina.





"A transação irá expandir ainda mais a presença da gigante tecnológica em Portugal, que em 2023 comprou a tecnológica Moloni e em 2022 abriu um centro tecnológico no Porto, desejando chegar aos 200 colaboradores até 2025", realça, em comunicado, a InvoiceXpress, que "continuará a operar com a mesma marca, equipa e liderança em Portugal".

"O Visma Tech Portugal é atualmente um dos principais centros de competência da Visma, focado no desenvolvimento avançado em segurança, IA e design de produtos através da utilização de diversas tecnologias", realça o grupo norueguês, que se apresenta como "uma das maiores potências mundiais em ‘software as a service’ (SaaS)".





"Este é um momento de celebração e de oportunidade tanto para a equipa InvoiceXpress como para todos os seus clientes e parceiros. A Visma é uma referência incontestável no mundo do software e integrar um grupo que nos oferece um vasto leque de oportunidades e de recursos incomparáveis irá permitir elevar ainda mais a qualidade e o desempenho do InvoiceXpress, garantindo aos nossos clientes uma experiência excecional", enfatiza Rui Pedro Alves. CEO da InvoiceXpress.

"Com a nossa vasta experiência na automatização dos principais processos empresariais, como a contabilidade, processamento de salários e a faturação, a nossa ambição é ser um fornecedor de confiança de software de alta qualidade e de fácil utilização que ajude as empresas e as pessoas a colher os muitos benefícios da digitalização", afirma, por sua vez, Alicia Halaas, diretora da área de negócios do grupo norueguês.

Com "uma carteira de 12 mil clientes no mercado nacional", o InvoiceXpress é uma plataforma baseada na "cloud" que emite "mais de 1,5 milhões de documentos mensalmente", permitindo que "PME, ‘freelancers’ e empresários em nome individual tratem da faturação dos seus negócios e tem integração com os principais ‘marketplaces’ de comércio eletrónico como Shopify e WooCommerce, sendo também compatível com os principais ‘gateways’ de pagamento portugueses", garante a empresa.