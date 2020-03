A empresa destaca que o seu EBITDA (ganhos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de 12 milhões de euros, o que representa um aumento de 4,4 milhões de euros face ao ano de 2018.



"Este aumento reflete uma efetiva melhoria da 'performance' operacional, cerca de 2,1 milhões de euros, bem como o impacto da adoção a 01 de janeiro de 2019 da IFRS 16 [norma contabilística] ", explica a empresa em comunicado.



Já o volume de negócios consolidado ascendeu aos 92,3 milhões de euros, "o que representa um crescimento de 7,0% face aos 86,2 milhões de euros verificados no período homólogo de 2018".



"Para este crescimento contribuiu favoravelmente o mercado internacional, com um crescimento em 2019 de 21,0%, em especial no mercado espanhol, o que contribuiu para que o volume de negócios obtido em mercados internacionais atingisse 27% do volume de negócios total", adianta a Glintt, que viu o mercado nacional crescer 2,5% no mesmo período.



A Glintt destaca também que na composição do volume de negócios, "verificou-se uma evolução favorável de 10,3% nas vendas e de 5,8% na componente dos serviços".



Para o futuro, a empresa pretende prosseguir um "crescimento orgânico pensado e desenvolvido em torno do novo modelo operacional", adotado na sequência da pandemia de covid-19 e sustentado sobretudo no teletrabalho.



A empresa aposta ainda no pilar do crescimento inorgânico, "alavancado pelo estabelecimento de acordos e parcerias com relevância estratégica para a Glintt, conferindo robustez à sua presença em determinados mercados".





