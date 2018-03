GoWi-Fi perto de fechar ronda de financiamento até 1 milhão de euros

A maior rede Wi-Fi gratuita em Portugal ultrapassou os 750.000 utilizadores, cerca de 40.000 novos utilizadores por mês. O serviço está disponível numa rede partilhada por cidades, transportes públicos, shoppings e várias centenas de retalhistas entre gasolineiras, restaurantes e lojas em geral, salienta o comunicado.





Para acelerar o processo de crescimento, a GoWi-Fi está a fechar negócios de financiamento que poderão chegar até um milhão de euros.