Acordo com start-up luso-britânica facilita pagamentos às exportadoras

A BuyinPortugal e a MatchPlace, que já passaram pela Web Summit, anunciaram parceria para "facilitar a relação de empresas portuguesas com o mercado internacional" através desta plataforma para o segmento empresarial.

A plataforma BuyinPortugal, que ambiciona ser um ponto de contacto entre as exportadoras portuguesas e os compradores internacionais, firmou uma parceria estratégica com a luso-britânica MatchPlace para apoiar os clientes nos serviços de pagamento e nas operações cambiais.

Garantindo "benefícios" para ambas as start-ups, seleccionadas para edições passadas da Web Summit, em Lisboa, o acordo anunciado esta segunda-feira, 2 de Abril, alia a especialização da "fintech" com escritórios em Londres e Lisboa à "marketplace" também de origem lisboeta que actua no segmento empresarial (B2B).