Miguel Baltazar

Consolidando todas as empresas da Compta e subsidiárias, o grupo lucrou 232,7 mil euros, "baseado num resultado operacional consolidado que voltou a ultrapassar um milhão de euros", diz a empresa no relatório apresentado esta segunda-feira, 30 de Abril.Isto depois de ter visto os proveitos descerem 1 milhão de euros, para se fixarem em 32,3 milhões de euros.A empresa diz que a redução dos proveitos foi compensada "pelo comportamente das diversas componentes de custos e proveitos", salientando, por outro lado, "a evolução favorável dos resultados financeiros que também contribuiu para a melhoria do resultado alcançado".Para a empresa, o facto de o grupo continuar "a atingir resultados consolidados positivos, o que, não obstante as condições adversas prevalecentes nos mercados onde actua, mostra ser uma marca de confirmação do acerto das políticas que foram traçadas e, ainda, quanto à forma como têm vindo a ser aplicadas".O grupo aumentou, em 2017, o número de trabalhadores para 226 colaboradores.Já a casa-mãe, a Compta SA, teve, nas suas contas individuais, um "decréscimo do volume de negócios com uma queda de cerca de 1,4 milhões de euros", o que reflecte "a política adoptada de concentração do negócio nas empresas associadas, seguindo uma lógica de especialização tecnológica e prevalência do grupo sobre o individual". Nesta vertente individual, o resultado líquido voltou ao negativo, tendo registado prejuízos de 127 mil euros, o que representa um decréscimo de 157 mil euros face ao valor contabilizado em 2016.