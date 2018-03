Huawei lança o primeiro telemóvel com três câmaras

HUAWEI

A Huawei vai ter três novos modelos de telemóveis, um deles vai incluir três câmaras. A linha de equipamentos P20 é uma aposta da Huawei para competir com a Apple e a Samsung, as duas concorrentes directas no mercado.



Os modelos P20 e P20 Lite têm um ecrã com 5,8 polegadas. O P20 Pro, por usa vez, vai ter um ecrã de 6,1 polegadas. Este último terá tecnologia Oled incluída, assim como estará equipado com o mais recente processador da Huawei (Kirin 970) com inteligência artificial e 6 GB de RAM, o que o torna num dos telemóveis mais desenvolvidos do mercado, segundo o jornal Expansión.



Em termos de fotografia, o P20 Pro terá três câmaras na parte de trás do telemóvel, uma de 40 megapixels (Mpx), outra de 20 megapixels e uma última de 8 Mpx, com o intuito de complementar o momento de tirar fotografias. Na frente do telemóvel a lente será de 24 megapixels.



No caso do P20, o telemóvel tem duas câmaras traseiras, uma de 20 megapixels e outra de 12 Mpx, à frente vai contar com uma câmara de 24 megapixels. Em relação ao modelo inferior, o P20 Lite também tem duas lentes traseiras de 16 megapixels e 2 Mpx, sendo que, à frente vai possuir uma câmara de 16 megapixels, de acordo com o jornal espanhol Expansión.



A Huawei vai continuar a contar com o leitor de impressões digitais na parte de trás dos três telemóveis para desbloquear o equipamento, embora integre agora na nova linha, a tecnologia de reconhecimento facial sem a necessidade de uso da impressão digital.



O P20 será vendido por 649 euros, segundo Expansión, enquanto o modelo inferior, o P20 lite, terá o preço de 369 euros. Relativamente ao modelo topo de gama da Huawei, o P20 Pro estará à venda por 899 euros mas só a partir de Abril, ainda sem data definida de lançamento.



A Huawei acredita que esta nova gama de telemóveis possa levar a marca chinesa para mais perto dos resultados da Samsung, que ocupa o primeiro lugar na lista de marcas que mais telemóveis vende, seguido pela Apple. Isto porque segundo um relatório apresentado pela Gartner, uma consultora ligada à área das tecnologias de comunicação, a Huawei aparece em terceiro lugar na lista das marcas de telemóveis mais vendidas do mundo no quatro trimestre de 2017. As vendas da marca cresceram 7,6%, o que representou uma quota de mercado de 10,8%, com vendas superiores a 43 milhões de unidades.