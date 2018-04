Em seis anos, portugueses utilizam quatro vezes mais internet móvel

Em Portugal, a conta é simples: aí vão seis (anos) e a utilização de internet móvel multiplica por quatro. O número de portugueses que acede à internet a partir do telemóvel está a crescer com um impulso das camadas mais jovens.

Quem o nota é o Barómetro de Telecomunicações da Marktest. Em Março de 2018, foram mais de seis milhões os indivíduos que acederam à internet através do telemóvel. Ou seja, entre os portugueses com 10 e mais anos, 64,5% já fica online a partir do seu aparelho móvel. Em Dezembro de 2012, apenas 13,5% tinham este hábito - ou seja, quatro vezes menos.





Sem surpresas, entre os jovens a percentagem dispara: 95,8% dos indivíduos que acede à internet pelo telemóvel tem entre 15 a 24 anos.





Também se registam diferenças entre classes, com a franja menos afortunada da população a distanciar-se da percentagem média de penetração. Só cerca de metade – 51% - alinha neste comportamento.