Inetum planeia contratar 560 pessoas em Portugal

A Inetum, empresa de serviços e soluções digitais planeia contratar 560 pessoas em Portugal e 7.000 em todo o mundo, anunciou em comunicado. A tecnológica francesa foi ainda reconhecida pelo Top Employers Insititute pelas suas "práticas inovadoras em recursos humanos".



Em 2022, a Inetum foi das empresas que mais contratou no setor, tendo recebido 7.000 novas pessoas. Para 2023, a empresa não planeia abrandar na contratação, apesar das dificuldades económicas e pretende assim igualar o valor do ano passado.





"Estamos orgulhosos de anunciar que pretendemos manter um elevado nível de recrutamento em 2023, apesar das incertezas económicas que enfrentamos", começa por explicar Vincent Rouaix, CEO do Grupo."A abertura de 7.000 novas vagas em todo o mundo permitir-nos-á perseguir os objetivos presentes no nosso plano estratégico Upscale25, para continuarmos o nosso crescimento, e apoiarmos os nossos clientes a alcançarem o seu digital flow em todos os mercados onde atuamos", justifica.Relativamente às áreas em que estão a contratar o CEO revela que "mais do que nunca, precisamos de especialistas em IT e digital que saibam adaptar e integrar as melhores estratégias e soluções no ecossistema único de cada um dos nossos clientes".